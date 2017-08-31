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Под Озёрском 36-летняя воспитательница детсада убила бывшего мужа и объявила его пропавшим без вести

12:32
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Андрей Дурандин пропал 17 мая. В конце июля тело мужчины обнаружили в нескольких сотнях метров от дома в Озёрском районе, где он жил вместе с семьёй. В его убийстве призналась бывшая супруга ­36-летняя воспитательница детсада Надежда.
 
Андрей и Надежда развелись семь месяцев назад, но продолжали жить в одном доме вместе с двумя дочерьми. 17 мая мужчина пропал. Глубокой ночью девочки слышали ссору между матерью и отцом, вернувшимся с ночной смены. Утром Андрея дома уже не было.
 
Дом семьи Дурандиных
 
"Однажды папа уже пропадал. Он уезжал в Калининград, там работал водителем на маршрутке. В этот раз тоже сразу в полицию обращаться не стали. Мама сказала, что папа ушёл, взяв с собой деньги и документы. Мы с сестрой искали его сами: звонили друзьям и родственникам. Через пару недель заставили маму написать заявление в полицию", — рассказывает старшая дочь Аня.
 
В конце июля девочек отправили в санаторий в Пионерский. Спустя несколько недель за ними приехали родственники отца со словами: "Ваша мама убила вашего папу, его тело нашли в болоте, собирайтесь".

Чистосердечное признание

Скандалили бывшие супруги часто. Повод почти всегда был один — подвыпивший Андрей заходился в приступах ревности, после них часто поднимал руку. Привычке, говорят соседи, он не изменил и после того, как пара развелась.
 
В то утро Андрей вернулся с ночной смены раньше времени. Он трудился на зернотоке в посёлке Мальцево, в нескольких километрах от дома в Васильевке. Около пяти утра бывшие супруги вновь принялись выяснять отношения у бани. Родственники убитого предполагают, что в то утро мужчина мог застать там бывшую жену с другим. По версии следствия, женщина, пытаясь спастись от разъярённого экс-супруга, задушила его верёвкой, потом погрузила в тележку и отвезла в канал неподалёку от дома, пока дети спали.  
 
Болото неподалеку от дома семьи
 
"После убийства мама периодически ходила к реке. Увидела, что он начал всплывать, положила ему на грудь шлакоблок. Потом пошла — там показалась рука, снова подтопила. Мама призналась в этом, когда вся семья собралась на дне рождения двоюродной сестры Насти", — вспоминает Аня историю, пересказанную ей родственниками.
 
В июле женщина явилась в полицию с повинной, возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Пока идёт следствие, Надежду отпустили под подписку о невыезде. С работы в детсаду она была вынуждена уйти. Дочки — 16-летняя Аня и 14-летняя Ангелина — живут у родственников погибшего отца и к матери пока возвращаться не хотят.
 

Она и баба, и мужик

В детском саду в посёлке Мальцево Надежда проработала 10 лет. Сидящие на завалинке воспитательницы охотно вступают в диалог.
 
"Хороший человек, работящая очень, никакой работы не боялась! Хочешь — замок вставит, хочешь — гвоздь вобьёт. Жалко её очень. Муж её изводил, постоянно с синяками приходила. Как-то два дня в садике ночевала. Уйти не могла, деваться ей некуда было, вот после развода и продолжали вместе жить, но, по сути, всю семью и хозяйство она на своём горбу тянула", — рассказывает сослуживица.
 
В детском саду в посёлке Мальцево Надежда проработала воспитателем 10 лет
 
Вспоминают, как Надя пришла на работу в синяках и опухшая: "Рассказывала, как пьяный Андрей пытался в баню дверь выломать, где они с девочками мылись. Залетел, скандалить начал и едва её в кипятке не сварил. Ревновал он её ко всем, бывало, даже к родителям здесь, в садике".
 
После того как бывший муж пропал, Надежда, говорят коллеги, была не в себе: сильно похудела, почернела и вмиг состарилась. "Бедная-бедная Надюха. Не хватает её здесь очень, опустел садик", — вздыхает одна из воспитательниц.
 

Колотил за дело

Сестра погибшего Раиса Яковлевна говорит, что отношения с невесткой складывались спокойные, хотя доверия не было никогда.
 
Раиса Яковлевна — сестра убитого Андрея Дурандина
 
"Андрюха её ревновал. Бывает, придёт к нам и жалуется. Я говорю: "Да не придумывай, всё хорошо". Защищала её, чтобы скандала не было. Хотя ведь за дело ревновал, гуляла она, я молчала, чтобы жили... В деньгах везде врала. У неё как в лотерее — то вообще денег нет, то большие суммы появлялись. Андрей всегда у неё заначки находил, она прятала. Скандалили из-за этого, а потом он и поддавать начал ей. После того как Андрей исчез, сначала конь пропал, а потом деньги неожиданно появились. Она машину купила, ремонт начала делать", — рассказывает Раиса.
 
По словам женщины, большое хозяйство было на Андрее. Вставать приходилось спозаранку: 15 телят, коров, с десяток поросят и гусей — не до отдыха. Ухаживать за скотом помогали дочки. "С девчонками хорошие у него отношения были. Они всегда с батькой: и огород пахали, и на коне катались — всё с ним. Он и в лес их брал, сам пилит, а девчата на телегу сгружают", — говорит Раиса Яковлевна.
 
Надежда часто скрывалась от разгневанного мужа у его родственников в посёлке Мальцево
 
На вопрос, любил ли выпить, сестра рубит: "А как понять: выпивал? Вот по правде сказать, а кто не пьёт? Да и руку как не поднимать, если он не верил ей? За что ей попадало? Было за что. Даже дочка её несколько раз с мужчинами заставала".
 
Родственники в один голос уверяют: "Да если бы всё хорошо было, девочки от матери бы не ушли".
 

Боялась каждого шороха

Дом, в котором всё произошло, стоит обособленно в поле. К болоту ведёт тропа через сарай и территорию пастбища. Надежда Дурандина вспоминать о той ночи не хочет, сухо отвечает: бывший муж опять пришёл пьяный и полез в драку. Как она оказалась у бани и что происходило потом — женщина не говорит.
 
От дома семьи Дурандиных до ближайших соседей несколько сотен метров
 
"А у нас всегда одно и то же было. Ревновал? А пить меньше надо было. Стоило хоть чуть-чуть залить, у него перемыкало. Девочки настолько привыкли к ссорам, что они даже не обратили внимания. После той ночи я каждого шороха боялась, спать не могла. Страшно было, что детей заберут и в детский дом отправят. Не выдержала и призналась. Не хочу говорить про это. Уже всё равно ничего не изменить", — её голос дрожит.
 
Твёрдо отвечает, что дочки согласились пожить у родственников бывшего мужа, пока история не забудется. "Девочки остановились у двоюродной сестры, дочки Раисы. Мы посоветовались с опекой, и меня попросили не давить пока на них. Это было совместное решение, потому что им тяжело находиться сейчас в доме".
 
Раиса Яковлевна рассказывает, что отец продолжает сниться девочкам и звать их. Младшая дочь не может спать из-за ночных кошмаров. В доме ни фотографий погибшего Андрея, ни вещей не осталось. "Как будто и не жил он там вовсе. Всё она вынесла и сожгла. Сейчас и хозяйство потихоньку распродаёт. Мы боимся, что она детей без наследства оставит, а девочкам ещё ведь учиться ", — говорит Раиса. Старшая дочь Аня один и в один повторяет слова своей тёти и тихо вздыхает: "Хотим, чтобы всё поскорее закончилось".
 
По части 1 статьи 105 женщине грозит от шести до 16 лет лишения свободы. Пока ведётся следствие, Надежду хотели посадить под домашний арест, но после было решено оставить подписку о невыезде.
 
Надежде Дурандиной назначили государственного адвоката, общается он неохотно. "Назначено большое количество экспертиз, мы ждём результатов, до этого времени говорить о чём-то смысла нет. С её стороны это была защита", — обрубает Владимир Кузьмин.
 

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