В Б. Исаково восьмилетний ребёнок получил серьёзные ожоги, играя около трансформаторной будки

В среду, 30 августа, в посёлке Большое Исаково восьмилетний ребёнок получил ожоги, играя около трансформаторной будки. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошёл в 17:21 на ул. Канта. По предварительным данным, поражение ребёнка электрическим током произошло во время игры. Мальчик пытался залезть на действующую трансформаторную подстанцию, которая находится на высоте более двух метров.
Восьмилетнего мальчика госпитализировали с ожогами первой и второй степени в области лица и рук. Ребёнок находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. По сообщениям источника в экстренных службах города, падая с высоты, мальчик ещё получил сотрясение головного мозга.
"Семья благополучная, на учёте она не состояла. Кроме пострадавшего мальчика, в семье есть ещё один ребёнок, ему восемь месяцев. С родителями сотрудники правоохранительных органов провели беседу", — пояснили в ведомстве.
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с коллегами из оперативного подразделения проводят проверку по факту произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.
Во избежание подобных случаев полицейские настоятельно рекомендуют родителям обучать детей правилам поведения вблизи таких источников опасности, как электричество, бытовой газ, токсические и легковоспламеняющиеся вещества, медицинские препараты, отопительные и нагревательные приборы.