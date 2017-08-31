В Б. Исаково восьмилетний ребёнок получил серьёзные ожоги, играя около трансформаторной будки

В среду, 30 августа, в посёлке Большое Исаково восьмилетний ребёнок получил ожоги, играя около трансформаторной будки. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Инцидент произошёл в 17:21 на ул. Канта. По предварительным данным, поражение ребёнка электрическим током произошло во время игры. Мальчик пытался залезть на действующую трансформаторную подстанцию, которая находится на высоте более двух метров.



Восьмилетнего мальчика госпитализировали с ожогами первой и второй степени в области лица и рук. Ребёнок находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. По сообщениям источника в экстренных службах города, падая с высоты, мальчик ещё получил сотрясение головного мозга.



"Семья благополучная, на учёте она не состояла. Кроме пострадавшего мальчика, в семье есть ещё один ребёнок, ему восемь месяцев. С родителями сотрудники правоохранительных органов провели беседу", — пояснили в ведомстве.

