При столкновении пяти машин под Холмогоровкой пострадали два человека (видео)
Клопс.Ru / TatianaKoblova
12:55
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В результате ДТП на дороге Романово — Калининград 49-летняя пассажирка одного из транспортных средств получила телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в 19:00 не доезжая до посёлка Холмогоровка. Водитель автомобиля Peugeot нарушил дистанцию и врезался во впередиидущий Volkswagen Golf. От удара вторая машина столкнулась с Mercedes, который, в свою очередь, задел сразу два автомобиля: Mitsubishi и BMW.
Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах, 70-летнюю пенсионерку увезли в больницу с переломом челюсти и сотрясением головного мозга. По сообщению источника, в аварии пострадала ещё одна участница ДТП, 49-летняя женщина. Её также доставили в больницу с различными ушибами и переломом плеча.
В среду, 30 августа, на дороге столкнулись пять автомобилей. На трассе образовалась пробка.
При столкновении пяти машин под Холмогоровкой пострадали два человека
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