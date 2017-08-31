При столкновении пяти машин под Холмогоровкой пострадали два человека (видео)

В результате ДТП на дороге Романово — Калининград 49-летняя пассажирка одного из транспортных средств получила телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 19:00 не доезжая до посёлка Холмогоровка. Водитель автомобиля Peugeot нарушил дистанцию и врезался во впередиидущий Volkswagen Golf. От удара вторая машина столкнулась с Mercedes, который, в свою очередь, задел сразу два автомобиля: Mitsubishi и BMW.



Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах, 70-летнюю пенсионерку увезли в больницу с переломом челюсти и сотрясением головного мозга. По сообщению источника, в аварии пострадала ещё одна участница ДТП, 49-летняя женщина. Её также доставили в больницу с различными ушибами и переломом плеча.