В Калининграде полиция разыскивает без вести пропавшего 56-летнего мужчину

В Калининграде полиция разыскивает пропавшего без вести 56-летнего Сергея Смецкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



14 августа 2017 года мужчина ушёл из дома на ул. Больничной. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Калининградец был одет в песочно-серые шорты с розовыми вставками слева, серо-чёрную футболку и тёмные сандалии. На правом предплечье у него татуировка в виде глобуса с самолётом, на левой кисти буквы "Н" и "Л".



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Смецкова, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 554-502, 552-389, 02 или 102.