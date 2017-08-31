На пр. Мира Volkswagen сбил восьмилетнего велосипедиста, нарушившего ПДД

В среду, 30 августа, на пр. Мира Volkswagen сбил восьмилетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Авария произошла в 22:10 у драмтеатра. Мальчик в нарушение правил дорожного движения переезжал пешеходный переход на велосипеде. В результате аварии ребёнка с травмами ноги увезли в травмпункт Детской областной больницы.



Также на пр. Мира пострадал ещё один участник дорожного движения. В 18:20 водитель Subaru при повороте налево сбил велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении прямо. В результате ДТП 26-летнего мужчину госпитализировали.

