При столкновении поездов в Польше пострадали 20 человек
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом на севере Польши. Об этом сообщает Польское агентство печати
со ссылкой на местные власти.
Вечером 30 августа от удара семь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов. Травмы получили около 20 человек, среди них четверо детей. Причины аварии выясняются.
"Известия"
со ссылкой на агентство Associated Press сообщают, что во время инцидента пострадал 21 человек. Представитель железнодорожной компании Мирослав Шименец уточнил, что в момент аварии в пассажирском поезде находились около 300 человек. Он направлялся из Гдыни в Бельско-Бялу. В больницу были доставлены четыре ребёнка, одного из них пришлось госпитализировать с помощью вертолёта.