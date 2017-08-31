В Калининграде осудят за взятку чиновника, разрешившего стоянку судов на Преголе

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Гвардейского района водных путей и судоходства за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного СУ СК на транспорте.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ за получение взятки в размере 100 тысяч рублей. Деньги были обнаружены и изъяты в его служебном кабинете. По версии следствия, в июле 2017 года он разрешил стоянку плавательных средств на Преголе в районе улицы Портовой в Калининграде.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в его служебные полномочия, в значительном размере"). Уголовное дело возбуждено по результатам материалов доследственной проверки.