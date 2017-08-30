В Немане 18-летний местный житель дважды за день угнал ЗИЛ и разбил его (фото)

В Немане 18-летнего местного жителя подозревают в совершении двух угонов за один день. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.



Выпивший молодой человек угнал внедорожник ЗИЛ от дома в посёлке Новоколхозное. Он решил погонять на нём по полям. После этого угонщик поставил машину на место. Позже ему позвонили друзья и попросили помочь вытащить застрявшую на берегу водоёма в соседнем Славском районе машину.



Молодой человек вернулся за ЗИЛом, вновь угнал его и поехал выручать друзей. Но он попал в ДТП. Машина врезалась в дерево. У грузовика оказался разбит передний мост и повреждена коробка передач. Угонщик бросил грузовик и скрылся.



Вскоре полицейские его задержали. Подозреваемый, ранее судимый за кражи и угон, сознался в содеянном и прошёл проверку показаний на местности. Там же полицейские обнаружили электромонтажное оборудование стоимостью более 20 000 рублей, похищенное из кузова грузовика.



Против задержанного возбудили два уголовных дела по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством"). Молодого человека поместили в СИЗО.