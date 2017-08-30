В Советске чиновница незаконно выписала себе надбавки на 573 тыс. рублей

В Советске чиновница выписывала себе незаконные надбавки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



65-летняя женщина подозревается в превышении должностных полномочий. С января 2014 года по декабрь 2016 года она нарушила порядок выплат денежного содержания главы муниципального образования. Так, женщина незаконно, используя своё служебное положение, начислила себе и выплатила денежное содержание и ежемесячную надбавку за классный чин муниципальной службы.



"В результате незаконных действий должностного лица, явно выходящих за пределы предоставленных полномочий, бюджету муниципального образования причинён ущерб на сумму свыше 573 000 рублей", — пояснили в ведомстве.



В настоящее время по уголовному делу по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") проведены обыски, в ходе которых изъята вся необходимая документация. Чиновнице грозит до семи лет лишения свободы.