Житель Гусева напал на собутыльников с топором и пытался отрубить одному из них ухо

В Гусеве местный житель напал с топором на собутыльников и едва не отрубил одному из них ухо. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По предварительным данным, двое мужчин и женщина вместе выпивали в квартире. Во время застолья между ними вспыхнул внезапный конфликт. Нетрезвый злоумышленник взял топор и несколько раз ударил мужчину обухом по голове. Затем он этим же оружием разбил ноутбук и акустические колонки. Кроме того, нападавший пытался разрубить дверь соседней комнаты, в которой спряталась хозяйка, и угрожал 43-летней женщине физической расправой. После чего мужчина скрылся.



Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемого. Против нападавшего возбудили два уголовных дела — по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") и ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение имущества"). Кроме того, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за причинение телесных повреждений.