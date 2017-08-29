В Калининграде затруднено движение на всех основных магистралях города

Вечером, 29 августа, в Калининграде наблюдаются серьёзные пробки. Согласно данным сервиса " Яндекс Пробки ", средняя скорость движения на отдельных улицах составляет не более 3 км/ч.

Ул. Черняховского стоит от Ленинского проспекта до ул. 9 апреля. Затор наблюдается на Советском проспекте от ул. Нарвской до дома №49.

Пробка на ул. Пролетарская растянулась от перекрёстка с ул. Тельмана до ул. Сергеева. Затруднение в движении также наблюдается на ул. Театральная, ул. Сержанта Колоскова, ул. Горная, ул. Генерал-лейтенанта Озерова. Ул. Горького стоит ул. Черняховского до ул. Азовская.

Согласно данным сервиса, в городе произошло три аварии. Одно ДТП зафиксировано на перекрёстке ул. Фрунзе — ул. 9 апреля, одно — на ул. А. Невского. Ещё одна авария произошла на ул. Горького.