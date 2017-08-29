В пос. Васильково полицейские помогли семье иностранцев, которых выгнали из съёмной квартиры ночью (видео)
Клопс.Ru / TatianaKoblova
18:16
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В Гурьевском районе сотрудники полиции обнаружили на улице семью иностранцев, которых выгнали из съёмной квартиры. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.
Участковый во время операции "Улица" заметил на обочине дороги пять человек с большими сумками. Полицейский остановился и расспросил их. Оказалось, что граждан одной из среднеазиатских республик выгнал из съёмной квартиры арендодатель.
"Полицейские проверили их на причастность к краже. Они были растеряны, не знали, куда им идти. Хозяин квартиры выгнал их в ночь. Полицейский вызвал им такси и направил в дом ночного пребывания, где они смогли переночевать", — пояснила Светлана Поставничая.
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