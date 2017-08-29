В Калининграде мошенница украла 290 тыс. рублей при получении пособия по беременности и родам

В Калининграде осудили 34-летнюю женщину за мошенничество при получении пособия по беременности и родам. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что с января по декабрь 2016 года она похитила из бюджета Фонда социального страхования РФ около 290 000 рублей.

"Так, осуждённая, чтобы получить повышенное пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком, изготовила документы, которые содержали ложные сведения о работе по совместительству в двух организациях и о размере полученной заработной платы. На основании этих документов, представленных женщиной в бухгалтерию по фактическому месту работы, осуждённая получила пособие по беременности и родам в сумме более 204 000 рублей", — пояснили в ведомстве.

Эти выплаты предприятию впоследствии компенсировало калининградское отделение ФСС РФ. Кроме того, оно выплатило осуждённой почти 84 000 рублей в качестве ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

Суд признал женщину виновной по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Её приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.