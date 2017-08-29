В Калининграде на Московском проспекте образовалась пробка из-за ДТП (фото)
Авария, по словам очевидцев, произошла на перекрёстке Московский проспект — Грига около 8:15. Там столкнулись автомобили Opel и Renault.
Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" / "ВКонтакте"
Согласно данным сервиса "Яндекс Пробки"
, движение затруднено от Второго Эстакадного моста до дома №120. На этом участке транспорт движется со скоростью 7 км/ч.
Ещё одно ДТП, согласно данным сервиса, произошло на ул. Юрия Гагарина в районе детского сада №68. Движение затруднено от ул. Литовский Вал до дома №39.