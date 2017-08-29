После запуска ракеты в КНДР Сахалин исчез с "Яндекс.Карт" (обновлено)

После запуска баллистической ракеты Северной Кореей в ночь на вторник, 29 августа, в сервисе "Яндекс.Карты" временно перестал отображаться остров Сахалин. Об этом сообщает "РИА Новости"

Сбой наблюдался на карте-схеме. Неполадок на спутниковой и гибридной картах не было. Отмечается, что ошибка была в веб-версии сервиса в разных браузерах и в мобильных приложениях для iOS и Android. Остров был виден при приближении три тысячи километров и пропадает при отдалении.

"Сегодня при очередном обновлении произошёл технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернётся и в мобильной, и в веб-версии сервиса", — сообщила Клопс.Ru региональный представитель компании "Яндекс" Александра Репьёва.

Очередная ракета КНДР пролетела над Япониней и упала в Тихом океане в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Информацию о ракетном запуске в КНДР подтвердили военные Южной Кореи и Пентагон.