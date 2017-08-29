Полиция Гусева ищет без вести пропавшего 42-летнего мужчину

Межмуниципальный отдел МВД России "Гусевский" разыскивает пропавшего без вести 42-летнего Сергея Павлюченко. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

17 января 2014 года Сергей ушёл в неизвестном направлении из дома своих знакомых на улице Дорожной в Гусеве. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид мужчине 40 лет, рост 172 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая, глаза карие.

Гражданам, которые располагают информацией о местонахождении Сергея, просят позвонить в полицию по телефонам: 8(40143)-3-24-10, 3-23-32, 02 или 102. Круглосуточно работает "телефон доверия" УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.

Андрей Павлюченко. Фото УМВД по Калининградской области