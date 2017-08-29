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Главная Новости Происшествия

Полиция Гусева ищет без вести пропавшего 42-летнего мужчину

28 августа 201719:25
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Межмуниципальный отдел МВД России "Гусевский" разыскивает пропавшего без вести 42-летнего Сергея Павлюченко. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
 
17 января 2014 года Сергей ушёл в неизвестном направлении из дома своих знакомых на улице Дорожной в Гусеве. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
 
На вид мужчине 40 лет, рост 172 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая, глаза карие.
 
Гражданам, которые располагают информацией о местонахождении Сергея, просят позвонить в полицию по телефонам: 8(40143)-3-24-10, 3-23-32, 02 или 102. Круглосуточно работает "телефон доверия" УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.
 
Андрей Павлюченко. Фото УМВД по Калининградской области
 

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