В школе Славского района девятиклассник вымогал деньги у 13-летнего подростка, избивая его

Полиция и Следственный комитет установили причастность 15-летнего жителя Славского района к вымогательству. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.



Как выяснили инспекторы ПДН, в апреле 2017 года в одной из поселковых школ девятиклассник дважды требовал от 13-летнего товарища деньги. 15-летний школьник просил отдать ему 1000 рублей. За отказ подросток избивал ученика младших классов, нанося ему удары по голове.



Против школьника возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Кроме того, следователю удалось установить, что ранее подозреваемый на пару с приятелем уже вымогал денег у того же ученика младших классов. По данному факту проводится проверка.



"Инспекторы по делам несовершеннолетних обращают внимание учащихся и их родителей на необходимость соблюдения действующего законодательства. Уголовная ответственность наступает у подростка с 14 лет. Полицейские настоятельно рекомендуют установить на телефоны школьников мобильное приложение МВД России. Кнопка быстрого вызова полиции поможет быстро вызвать помощь в экстренных ситуациях и избежать множества опасностей, которые подстерегают подрастающее поколение", — пояснила Светлана Поставничая.



С 1 сентября сотрудники ПДН усилят меры по профилактике правонарушений, преступлений и происшествий с участием несовершеннолетних и обеспечению правопорядка в школах.