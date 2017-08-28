В Германии медбрата обвиняют в убийстве 84 человек

В Германии медбрата обвиняют в убийстве более 80 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Bild

Нильса Хёгеля, которого обвиняют в убийствах, уже осудили в 2015 году за убийство шести пациентов. В ходе нового расследования удалось установить, что с 2000 по 2005 год медбрат убил 84 пациента в Дельменхорсте и Ольденбурге. Это самая масштабная серия убийств, совершённых в ФРГ одним человеком после Второй мировой войны.

По словам самого Хёгеля, он делал пациентам смертельную инъекцию, чтобы вызвать остановку сердца. Потом он пытался реанимировать пострадавших, чтобы создать себе репутацию медика, которому удаётся спасти людей, находящихся при смерти. Первое убийство он совершил в феврале 2000 года, последнее — в июне 2005 года. В 2005 году его осудили за покушение на убийство после того, как коллега медбрата заметил преступные действия. Масштаб преступлений стал понятен после того, как полиция эксгумировала более 100 тел и нашла следы лекарств.