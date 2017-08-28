Под Полесском охотник, прикуривая, прострелил себе ногу

В воскресенье, 27 августа, под Полесском охотник прострелил себе ногу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Инцидент произошёл в районе посёлка Саранское. 37-летний мужчина в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьём прострелил себе три пальца на левой ноге. Прикуривая, охотник опустил оружие стволами вниз и случайно зацепил курок, в результате чего произошёл выстрел. Мужчину доставили в приёмный покой районной больницы, а после госпитализировали в Калининград.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о лишении охотника разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия.



Во избежание подобных происшествий полицейские рекомендуют гражданам соблюдать элементарные правила безопасности:



— следите за исправностью оружия, его предохранителей;

— не храните и не транспортируйте заряженное оружие;

— не направляйте оружие, даже незаряженное, в сторону себя, других людей или мест их возможного появления;

— исключите доступ к оружию посторонних лиц;

— не вытаскивайте собранное ружьё за стволы из лодки, повозки, саней или машины, а также избегайте ударов прикладом по дичи или земле — всё это может привести к выстрелу;

— недопустимо стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости;

— не употребляйте перед охотой и во время неё спиртосодержащие напитки и иные вещества, затуманивающие сознание.