На Ленинском проспекте загорелась стиральная машина, есть пострадавшие

В понедельник, 28 августа, на Ленинском проспекте загорелась квартира. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.



Информация в экстренные службы поступила в 12:00. Очевидцы сообщили, что из окна квартиры в районе Дома искусств идёт дым. На место происшествия прибыли пожарные. По предварительным данным, пожар произошёл в санузле. Как оказалось, в квартире на пятом этаже загорелась стиральная машина.



В результате пострадала 66-летняя женщина, её госпитализировали с отравлением угарным газом. В 12:32 пожар полностью ликвидировали.