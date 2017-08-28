Мошенник украл у 78-летнего пенсионера 400 тыс. рублей, убедив его купить дорогостоящее лекарство

В Калининграде полицейские расследуют хищение 400 000 рублей у 78-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Пенсионер рассказал, что на домашний телефон ему позвонил незнакомец. Он убедил мужчину купить дорогостоящий медицинский аппарат, аргументируя это тем, что пожилой человек тяжело болен и нуждается в срочном лечении. Злоумышленник сообщил данные для быстрого перевода денег. Поверив мошеннику, мужчина взял наличные, пошёл в банк и перевёл на счёт злоумышленника 400 000 рублей.



Когда пенсионер понял, что его обманули, он обратился в полицию. Мужчина сообщил, что пострадал от мошеннических действий неизвестного ему гражданина. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину"). Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

