В Калининградской области на полигоне в Павенково перевернулся Jeep Wrangler, водитель погиб (фото)

В субботу, 26 августа, на территории учебно-тренировочного комплекса на автодороге Дружба — Павенково в ДТП попал Jeep Wrangler. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 22:50. Водитель автомобиля на прямом участке дороги превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет, после чего опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.