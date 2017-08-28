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В Калининграде задержали нападавшего с ножом на 36-летнего мужчину у Макдоналдса

10:35
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В субботу, 26 августа, в Калининграде задержали мужчину, напавшего с ножом на местного жителя у Макдоналдса. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
 
Сотрудники уголовного розыска в результате комплексно-оперативных мероприятий установили личность и местонахождение нападавшего. Не дожидаясь, когда его поймают, мужчина сам пришёл в отдел полиции с адвокатом.
 
Сейчас 31-летний ранее судимый мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
 
Как выяснилось, в ночь на 25 августа около ТРЦ "Европа" отдыхала компания из четырёх человек: двое мужчин, среди которых был подозреваемый, и две женщины. Там же находился и 36-летний пострадавший. Из-за чего у них произошёл конфликт, сейчас выясняется. Калининградец до сих пор находится в больнице. Полицейские также установили личность остальных участников. 

25 августа около 1:30 на парковке у ТЦ "Европа" возле Макдоналдса мужчина получил ножевые ранения. На 36-летнего мужчину напал неизвестный. Он нанёс ему два ножевых ранения в живот и одно в правую руку. Драка произошла из-за спонтанного конфликта между мужчинами.
 

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«Ножевое ранение у Макдоналдса 25 августа 2017 года »

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