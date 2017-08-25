УМВД: драка у "Макдоналдса" произошла из-за спонтанного конфликта

Драка на парковке ТЦ "Европа", где ножом ранили 36-летнего мужчину, произошла из-за спонтанного конфликта между мужчинами. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Полиция подтвердила информацию, что возле Макдоналдса на ул. Театральной мужчина получил ножевое ранение. Его доставили в больницу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к преступлению.



Как рассказал Клопс.Ru таксист, работавший в эту ночь, самого конфликта он не видел. Пострадавший сам обратился к нему за помощью.



"Он подошёл ко мне весь в крови, сказал вызывать скорую и упал. Живот весь наружу. Ему было плохо. До приезда медиков он был в сознании, но говорить ничего не мог", — рассказал мужчина.

