Очевидцы: в Калининграде на парковке у "Макдоналдса" неизвестный нанёс мужчине ножевые ранения

Около 1:30, 25 августа, на парковке у ТЦ "Европа" возле Макдоналдса мужчина получил ножевые ранения. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, на 36-летнего мужчину напал неизвестный. Он нанёс ему два ножевых ранения в живот и одно в правую руку. Мужчина был доставлен в больницу.

Отмечается, что свидетелями происшествия стали несколько человек. По их словам, они составили приметы злоумышленника.