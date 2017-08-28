В Нестеровском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали две женщины (фото)

В воскресенье, 27 августа, в Нестеровском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



ДТП случилось в 20:30 на 144-м км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров. 45-летняя женщина — водитель Toyota Rav 4 на закруглении дороги выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Fiat Punto, за рулём которого сидела 42-летняя автомобилистка.



В результате аварии двух женщин госпитализировали. По сообщению очевидцев, одну из пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, с переломами и множественными травмами.



На место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарный расчёт пожарно-спасательной части в составе четырёх человек и одной единицы техники.