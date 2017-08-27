Во Флориде полицейские застрелили женщину. которая хотела покончить с собой

В городе Санрайз, США, штурмовая группа спецназа SWAT застрелила женщину, которая угрожала полицейским покончить с собой. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на американское издание ABCNews

Об инциденте рассказал шериф округа Бровард. По данным полиции, 28-летняя Кристен Эмбери забаррикадировалась в квартире, в которой она хотела совершить суицид. На место прибыли спецназовцы. Они пошли на штурм, когда Эмбери перестала с ними разговаривать.

Полицейские открыли огонь по девушке, как только они оказались в помещении, так как у неё в руках был пистолет. Кристен Эмбери умерла на месте. Полиция округа занимается расследованием инцидента.