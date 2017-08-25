В Калининграде лже-электрик предстанет перед судом за серию квартирных краж

33-летний калининградец предстанет перед судом за серию квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина проникал в жилища потерпевших под предлогом осмотра электросчётчиков. Он похищал деньги и ценные вещи, когда хозяева квартир отвлекались.

Согласно версии следствия, в июле злоумышленник под видом сотрудника коммунальной службы проник в квартиру калининградца и похитил мобильный телефон стоимостью более 50 тысяч рублей. Также он причастен к совершению ещё четырёх похожих краж. Общая сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано на утверждение. Подозреваемый находится в следственном изоляторе.