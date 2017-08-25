В четверге, 24 августа, на ул. Елизаветинской Renault сбил 20-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 16:05. Молодой человек пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С ушибами его доставили в травпункт больницы.



А на ул. Островского Renault сбил женщину-пешехода. 24 августа в 7:25 она переходила дорогу по "зебре". 66-летняя женщина получила травмы.



По сообщению источников в экстренных службах города в четверг пострадала ещё одна женщина-пешеход. ДТП случилось в 14:40 в пос. Южный. 32-летнюю местную жительницу сбил Audi. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и переломом рёбер.