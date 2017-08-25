Улетевший в озеро Mercedes с литовскими номерами уходил от столкновения с BMW
Улетевший в озеро на Большой Окружной Mercedes с литовскими номерами уходил от столкновения с BMW. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Как стало известно, ДТП случилось в 19:30. Mercedes ехал по Большой Окружной дороге. Навстречу ему двигалась фура, которую, нарушая правила разметки, выехав на встречку, стал обгонять BMW. Чтобы избежать столкновения, водитель Mercedes стал сворачивать на обочину и в итоге упал в озеро Пеньковое. В аварии никто не пострадал. Устанавливается причастность виновных в ДТП.
Как рассказали Клопс.Ru очевидцы, автомобиль удалось вытащить из озера со второго раза. Пока водитель ждал эвакуатор, машину попытался достать КамАЗ. В итоге иномарка лишилась заднего бампера.
Вечером, 24 августа, на ул. Большой Окружной произошла авария
в районе Новодорожного. Mercedes с литовскими номерами улетел в озеро. Его удалось достать и погрузить на эвакуатор.