В Калининграде трое сотрудников полиции незаконно изъяли янтарь на сумму 7 млн рублей

В Калининграде трое сотрудников полиции незаконно изъяли из магазина янтарь на сумму 7 млн рублей. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



19 июля 2017 года заместитель начальника отдела полиции и два оперуполномоченных, исполняя поручение следователя по уголовному делу, пришли в один из магазинов Калининграда.



"Не предъявляя постановления о производстве обыска, явно выходя за пределы своих полномочий, они проникли в помещение магазина по реализации изделий из янтаря, расположенного в Калининграде, в котором находились продавец магазина и двое покупателей", — пояснили в ведомстве.



Проведя обыск во всех помещениях магазина, мужчины незаконно изъяли янтарь и изделия из него на сумму не менее 7 млн рублей, а также 12 500 долларов США, не указав в протоколе обыска сведений об их обнаружении и изъятии. Кроме того, сотрудники полиции обыскали находящихся в магазине людей и забрали у одного из них янтарь-сырец "каплю" стоимостью не менее 5 000 рублей. Местонахождение всего изъятого сотрудниками полиции до настоящего времени не установлено.

Все трое подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышения должностных полномочий, совершённые с причинением тяжких последствий"). Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении всех троих. В ближайшее время им предъявят обвинение.

"УМВД России по Калининградской области проводит служебную проверку. В случае если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут предусмотренную законом ответственность. Также решается вопрос о привлечении их руководителей к строгой дисциплинарной ответственности — вплоть до освобождения от занимаемых должностей", — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.