Источник: в Калининграде из окна пятого этажа выпал мужчина

В четверг, 24 августа, в Калининграде из окна высотки выпал 58-летний мужчина, он получил тяжёлые травмы. Об этом Клопс.Ru рассказал источник в экстренных службах региона.



Трагедия произошла около 15:40 в многоэтажном доме по ул. Горького в районе стадиона "Трудовые резервы". Как рассказала редакции калининградка Елена, в этот момент она проходила под козырьком дома мимо магазина "Кооператор". Женщина услышала рядом грохот.



"Я обернулась и увидела, как сверху на газон рухнуло тело человека. Удар был такой силы, что оно подпрыгнуло. Всё произошло мгновенно. Рядом стоял мужчина, он попросил меня вызвать скорую, так как у меня в руках был мобильный телефон. Пострадавшего тут же окружили прохожие, я не стала подходить близко. Мне было страшно", — рассказала Елена.



По данным источника, мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Пострадавшего отвезли в больницу с закрытым переломом шейного отдела позвоночника, рёбер, тупой травмой живота. Он находится в тяжёлом состоянии. По информации Клопс.Ru, мужчина страдает от онкологического заболевания.



В министерстве здравоохранения Калининградской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В региональном управлении МВД уточняются подробности происшествия.