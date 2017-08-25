34-летнюю калининградку, пропавшую 21 августа, до сих пор не нашли

34-летняя Анна Скрымова, пропавшая 21 августа, всё ещё не нашлась. Об этом Клопс.Ru сообщил её муж Алексей Соловьёв.



Как выяснилось, в понедельник женщина уехала с подругой в 15:00 навещать сотрудника в больницу на ул. Клинической. И после этого она не вернулась. Позже Алексей узнал, что женщины оказались на ул. Летней, там они выпивали. Потом появилась информация от подруги пропавшей, что Анна нашлась. По словам мужа, это не подтвердилось.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны Скрымовой, волонтёры просят обращаться по телефонам 8 (911) 486-44-54 (Александр) или 8 (4012) 552-002 (полиция).

"С работы говорили, что якобы видели её в Балтрайоне. Но с 21 августа Анна не выходит на связь. С её мамой мы написали заявление в полицию и попросили помощи у волонтёров в поиске", — рассказал Алексей.