В пос. Космодемьянского Honda сбила 11-летнюю девочку, не дошедшую до "зебры" два метра

В четверг, 24 августа, на ул. Карташова в пос. Космодемьянского Honda сбила 11-летнюю девочку. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



ДТП случилось в 11:05. За рулём иномарки была женщина. Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода. По словам очевидцев, до "зебры" оставалось около двух метров.



"Девочка не дошла до пешеходного перехода метра два-три. Ребёнка на тротуар донесли на руках. Машина не скрылась. Приехала скорая", — рассказали очевидцы.

Девочку доставили в больницу с сотрясением головного мозга. А также у ребёнка рваная рана бедра, ссадины и ушибы. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.