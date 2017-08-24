В США вооруженный мужчина взял в заложники посетителей ресторана

В четверг, 24 августа, вооружённый мужчина в центре города Чарлстон в штате Южная Каролина ворвался в здание одного из ресторанов. Он удерживает несколько заложников, сообщает местная телестанция WCSC

Один человек получил огнестрельное ранение. Отмечается, что злоумышленник проник в ресторан через чёрный ход. К месту происшествия прибыли полицейские.

Согласно сообщениям очевидцев, неизвестный мужчина прокричал, что "в городе новый босс". По данным местных властей, он является бывшим работником ресторана.