Калининградка, пострадавшая в ДТП в Нижегородской области, отсудила у виновника 300 тыс. рублей

Калининградка, пострадавшая в аварии в Нижегородской области, отсудила у виновника 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

В иске она указала, что помимо вреда здоровью ей был причинён моральный вред, так как рядом не было знакомых и родственников, которые могли бы ей оказать помощь в уходе. Районный суд решил взыскать с виновника аварии в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляционную жалобу в Калининградский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Происшествие произошло в июле 2015 года. Водитель Mitsubishi допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате аварии пострадали три пассажира Toyota, среди них была калининградка.

Женщина была доставлена в больницу Нижегородской области, где две недели проходила стационарное лечение. После этого её отправили на амбулаторное лечение домой.