В Калининграде пьяный водитель угнал Volkswagen и поехал "против шерсти" на ул. Грекова

В четверг днём, 24 августа, пьяный житель Гусева угнал старенький Volkswagen и катался на нём по Калининграду с нарушениями ПДД. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, от местных жителей поступило сообщение о нетрезвом водителе, который едет по ул. Грекова "против шерсти". Прибывшим на место сотрудникам Госавтоинспекции совместно с очевидцами удалось задержать водителя. Им оказался 30-летний житель Гусева, который в 2015 году привлекался за управление в состоянии алкогольного опьянения. Более того, во время оформления выяснилось, что машину на которой катался приезжий в город мужчина, была угнана в Ленинградском районе Калининграда.

Проверка на алкотестере и в этот раз показала, что мужчина пьян. В результате, сотрудниками полиции возбуждено два уголовных дела — за повторное управление в состоянии опьянения и угон автомобиля. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.