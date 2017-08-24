В исправительной колонии №9 осуждённый избил сотрудника

В Калининграде в исправительной колонии №9 осуждённый избил охранника. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Калининградской области.



Инцидент произошёл 11 августа. Осуждённый самовольно покинул жилую зону учреждения, тем самым нарушив правила внутреннего распорядка. Инспектор-стажёр указал мужчине на нарушение и необходимость вернуться в отряд. Осужденный начал сопротивляться и несколько раз ударил сотрудника исправительного учреждения в грудь.



Так как стажёр отдела безопасности исправительного учреждения получил травму, не опасную для его жизни и здоровья, против заключённого возбудили уголовное дело по ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). Теперь его срок отбывания наказания может увеличиться на пять лет.