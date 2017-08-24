В Калининграде полиция задержала троих мужчин, занимавшихся кражами в новостройках (видео)

В Калининграде полицейские задержали троих местных жителей по подозрению в квартирных кражах. Об этом сообщает начальник пресс-службы Светлана Поставничая.



Злоумышленники проникли в квартиру на ул. Лукашова и украли деньги и коллекционные ножи. После этого мужчины отправились в кафе недалеко от места преступления, где на выходе их задержали сотрудники правоохранительных органов. Двоих сразу, третьему удалось скрыться, но спустя час его доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра у задержанных были изъяты похищенные вещи.



"Мужчины действовали осторожно. Передвигались пешком или на общественном транспорте. Свои профессиональные навыки они оттачивали на однотипных китайских дверных замках в новостройках. Они вели на первый взгляд добропорядочный образ жизни — воспитывали детей, занимались спортом и не имели вредных привычек ", — пояснила Светлана Поставничая.



В отношении 27-, 28- и 36-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище"). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражей. Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений.