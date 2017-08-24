В Калининграде у местного жителя изъяли 50 свёртков с сильнейшим наркотиком (фото)

В Калининграде у 50-летнего жителя Черняховска изъяли крупную партию наркотика. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.



Мужчину задержали в Московском районе около железнодорожных путей. В ходе личного досмотра в пачке из-под сигарет сотрудники правоохранительных органов нашли 50 свёртков каплевидной формы с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятый сильнодействующий наркотик — карфентанил массой 1,50 грамма.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств, совершённое в крупном размере"). Ему грозит срок лишения свободы до десяти лет.