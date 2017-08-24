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Суд вынес решение по делу охранника лицея №17, подавшего иск к маме четвероклассницы

Автор: Ольга Запивалова
14:08
  4629
В Калининграде Московский районный суд отказал в требованиях охраннику лицея №17, который заявил иск о защите чести и достоинства к маме десятилетней школьницы. Об этом Клопс.Ru сообщили родственники девочки.
 
По мнению мужчины, мать, написав на него заявление с жалобами, что мужчина обвинил её дочь в краже мобильного телефона, директору школы, а также уполномоченному по правам ребёнка и в полицию, распространила о нём порочащие сведения. Она указала, что мужчина применил к её дочери насилие. В результате проверяющие не нашли нарушений в действиях сотрудника ЧОП. Однако, по его словам, порочащие сведения распространились в коллективе.
 
Истец заявил, что переживал из-за возможной потери работы и негативного отношения окружающих. И это плохо сказалось на его здоровье. Мужчина потребовал от семьи школьницы опровергнуть информацию о нём и возместить моральный вред в 150 000 рублей.
 
Суд требования охранника не удовлетворил. В решении, в частности, указано, что мать девочки не распространяла порочащих сведений, а всего лишь обратилась в компетентные органы.
 
"Подача заявлений в защиту прав ребёнка — это обязанность законного представителя несовершеннолетнего. А обращения о предполагаемом преступлении, даже если сведения в ходе проверки не подтверждаются, не могут служить основанием для привлечения к ответственности заявителя", — говорится в сообщении.
 
Кроме того, в решении суда указано, что в должностные обязанности охранника не входит отыскание имущества учеников.
 
Конфликт между охранником лицея №17 и десятилетней ученицей произошёл в октябре 2016 года. Сотрудник ЧОП обвинил девочку в краже мобильного телефона, а мама девочки пожаловалась на действия охранника в различные инстанции. Спустя полгода он подал на семью школьницы судебный иск с требованием выплатить компенсацию за незаслуженный оговор и подорванное здоровье.
 
 
 

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