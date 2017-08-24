Суд вынес решение по делу охранника лицея №17, подавшего иск к маме четвероклассницы

В Калининграде Московский районный суд отказал в требованиях охраннику лицея №17, который заявил иск о защите чести и достоинства к маме десятилетней школьницы. Об этом Клопс.Ru сообщили родственники девочки.



По мнению мужчины, мать, написав на него заявление с жалобами, что мужчина обвинил её дочь в краже мобильного телефона, директору школы, а также уполномоченному по правам ребёнка и в полицию, распространила о нём порочащие сведения. Она указала, что мужчина применил к её дочери насилие. В результате проверяющие не нашли нарушений в действиях сотрудника ЧОП. Однако, по его словам, порочащие сведения распространились в коллективе.



Истец заявил, что переживал из-за возможной потери работы и негативного отношения окружающих. И это плохо сказалось на его здоровье. Мужчина потребовал от семьи школьницы опровергнуть информацию о нём и возместить моральный вред в 150 000 рублей.



Суд требования охранника не удовлетворил. В решении, в частности, указано, что мать девочки не распространяла порочащих сведений, а всего лишь обратилась в компетентные органы.



"Подача заявлений в защиту прав ребёнка — это обязанность законного представителя несовершеннолетнего. А обращения о предполагаемом преступлении, даже если сведения в ходе проверки не подтверждаются, не могут служить основанием для привлечения к ответственности заявителя", — говорится в сообщении.



Кроме того, в решении суда указано, что в должностные обязанности охранника не входит отыскание имущества учеников.

