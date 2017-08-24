В Калининградской области заведующая детским садом незаконно выписывала себе премии

В Светловском городском округе заведующая одним из детских садов незаконно выписывала себе денежные премии. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.



47-летняя женщина присвоила деньги дошкольного учреждения. Она незаконно выписывала себе премии в размере 500–1000 рублей.



На данный момент следователи полиции возбудили в отношении подозреваемой четыре уголовных дела по ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершённое с использованием служебного положения"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы до шести лет. Заведующая созналась в содеянном. В ходе следствия она возмещает причинённый ущерб, точная сумма которого сейчас устанавливается.