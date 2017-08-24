В Калининграде разыскивают мужчину, избившего местного жителя на ул. Грекова

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в избиении местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Инцидент произошёл 10 июля около 14:00 в районе сквера у скульптуры "Борющиеся зубры" на ул. Грекова. Мужчина избил калининградца, после чего скрылся.



Всех, кому что-либо известно о личности либо местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-202 или 02.