В США полицейские застрелили россиянина, который убил жену и похитил сына
В Лос-Анджелесе полиция застрелила 48-летнего Константина Морозова, который находился в розыске за убийство жены. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на Los Angeles Times
.
Россиянин погиб 22 августа. Ранее Морозов увёз от матери своего девятилетнего сына. Полицейские считают, что при похищении он застрелил мать ребёнка. Морозова объявили в розыск и распространили ориентировки.
Россиянина заметили, когда он с сыном покидал дом знакомых. Полицейские утверждают, что у Морозова был пистолет. В ходе перестрелки, причина которой не сообщается, мужчину ранили. Он скончался в больнице, его сын не пострадал.
Ситуацией с ребёнком погибшего занимаются социальные службы США. Российские дипломаты выясняют подробности ситуации и занимаются поиском родственников. У родителей ребёнка параллельно с российским гражданством было гражданство США. Из-за этого российских дипломатов не уведомили о происшествии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское представительство окажет необходимую помощь девятилетнему сыну Морозова.