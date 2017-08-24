В США полицейские застрелили россиянина, который убил жену и похитил сына

В Лос-Анджелесе полиция застрелила 48-летнего Константина Морозова, который находился в розыске за убийство жены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Los Angeles Times

Россиянин погиб 22 августа. Ранее Морозов увёз от матери своего девятилетнего сына. Полицейские считают, что при похищении он застрелил мать ребёнка. Морозова объявили в розыск и распространили ориентировки.

Vehicle in AMBER Alert located. NO SIGN of suspect or victim. AMBER Alert still active. For victim and suspect info: https://t.co/ijqE9gc7Zs pic.twitter.com/puSbyiJl7e — CHP Headquarters (@CHP_HQ) 22 августа 2017 г.

Россиянина заметили, когда он с сыном покидал дом знакомых. Полицейские утверждают, что у Морозова был пистолет. В ходе перестрелки, причина которой не сообщается, мужчину ранили. Он скончался в больнице, его сын не пострадал.

Ситуацией с ребёнком погибшего занимаются социальные службы США. Российские дипломаты выясняют подробности ситуации и занимаются поиском родственников. У родителей ребёнка параллельно с российским гражданством было гражданство США. Из-за этого российских дипломатов не уведомили о происшествии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское представительство окажет необходимую помощь девятилетнему сыну Морозова.