Полиция Гусева разыскивает пропавшего 40-летнего мужчину, уехавшего в Московскую область на заработки

Полиция Гусева разыскивает 40-летнего Андрея Шамгина, утратившего связь с родственниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Осенью 2015 года мужчина выехал на заработки в Королёв Московской области. С февраля 2017 года он не выходит на связь со своей матерью. Место его нахождения неизвестно.









Приметы: на вид 40 лет, рост 170–173 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая, глаза серые, на левом предплечье татуировка в виде букв БТВ, на левой коленке родинка диаметром 2 см.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Шамгина, сотрудники правоохранительных органов просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-605, 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.