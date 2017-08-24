"Вежливый и общительный электрик": соседи рассказали про подозреваемого в убийстве женщины в Светлом



Подозреваемый в убийстве своей сожительницы в Светлом не вызывал подозрений у соседей. Об этом сообщает "Страна Калининград"

Виктора на ул. Молодёжной знают все. В школе он был отличником, потом поступил в высшее учебное заведение по технической специальности. В последнее время работал электриком. До этого ходил в море, а потом трудился на заводе. По словам соседей, мужчина выпивал, но никогда не буянил. Всегда был вежливым и общительным. Никто до сих пор не может поверить в то, что добродушный мужчина мог совершить подобное.



Он познакомился с погибшей Ларисой после смерти матери. С начала августа местные жители их трезвыми не видели. Во время обыска в квартире Виктора нашли больше 20 бутылок из-под водки.



По словам подозреваемого, 10 августа они с Ларисой поссорились. Он её заподозрил в неверности, а она в свою очередь принялась его оскорблять, намекая на мужскую несостоятельность. Виктор уже было пошёл на примирение, но женщина не унималась. В какой-то момент нервы у него сдали. Он схватил электрический шнур и задушил возлюбленную.



Тело он положил в ванну. Чтобы не распространялся неприятный запах, убийца периодически менял воду. Потом он расчленил тело. После задержания мужчина сам показал места, в которые выбросил останки убитой. Они всё ещё находились в контейнерах. Некоторые части хранились у него на балконе в бидоне из-под молока.