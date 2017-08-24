В Калининграде полиция разыскивает 31-летнего военнослужащего, ушедшего в самоволку

В Калининграде полиция разыскивает скрывающегося от органов следствия Андрея Кондакова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



31-летний мужчина скрывается от военного следственного отдела по Гусевскому гарнизону Калининградской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Андрею Кондакову на вид 30 лет, рост 176 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы короткие, тёмно-русые. На левой лопатке татуировка в виде стрельца.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обратиться по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-32-81, 552-605 или 02. Конфиденциальность гарантируется.