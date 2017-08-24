В Калининграде завели дело на женщину, грозившую убить старшую сестру из-за квартиры

На 24-летнюю калининградку, замахивавшуюся на старшую сестру ножом и угрожавшую физической расправой, заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Старшая сестра обратилась в полицию. Участковые выяснили, что конфликт между женщинами произошёл из-за того, что они не могли определиться в порядке пользования квартирой, где обе прописаны.

Злоумышленница была задержана, предполагаемое орудие совершения преступления было изъято. В отношении калининградки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Ей грозит до двух лет лишения свободы.