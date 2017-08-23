В Калининграде во время рейда полиция изъяла самородок янтаря весом 400 граммов (видео)

Во время рейда сотрудники уголовного розыска совместно со специалистами подразделений по вопросам миграции, сотрудниками ГИБДД, УФСБ и ОМОН Росгвардии изъяли самородок янтаря весом 400 граммов. В Калининграде прошло масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение преступлений и правонарушений, а также выявление иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории региона.

В трёх автомобилях был обнаружен перевозившийся водителями янтарь-сырец общей массой более четырёх килограммов. Владельцы не смогли предоставить документы, подтверждающие законность добычи. Среди изъятых кусков оказался самородок весом 400 граммов.

"Янтарь-сырец отправлен на экспертизу. Проводится проверка, решается вопрос о конфискации солнечного камня", — сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничная.

В ходе рейда к административной ответственности привлекли девять иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Сейчас решается вопрос об административном выдворении двух нарушителей за пределы страны. В отношении десяти автомобилистов составлены административные протоколы за нарушения ПДД. В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело за повторную нетрезвую езду.