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Главная Новости Происшествия

В Калининграде во время рейда полиция изъяла самородок янтаря весом 400 граммов (видео)

20:16
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Во время рейда сотрудники уголовного розыска совместно со специалистами подразделений по вопросам миграции, сотрудниками ГИБДД, УФСБ и ОМОН Росгвардии изъяли самородок янтаря весом 400 граммов. В Калининграде прошло масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение преступлений и правонарушений, а также выявление иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории региона.
 
В трёх автомобилях был обнаружен перевозившийся водителями янтарь-сырец общей массой более четырёх килограммов. Владельцы не смогли предоставить документы, подтверждающие законность добычи. Среди изъятых кусков оказался самородок весом 400 граммов.
 
"Янтарь-сырец отправлен на экспертизу. Проводится проверка, решается вопрос о конфискации солнечного камня", — сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничная.
 
В ходе рейда к административной ответственности привлекли девять иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Сейчас решается вопрос об административном выдворении двух нарушителей за пределы страны. В отношении десяти автомобилистов составлены административные протоколы за нарушения ПДД. В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело за повторную нетрезвую езду.
 
 
 
 

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