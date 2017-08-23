На строительстве магазина на ул. Емельянова с высоты четырёх метров упал рабочий

Во вторник, 22 августа, на ул. Емельянова при строительстве магазина Spar с высоты трёх-четырёх метров упал рабочий. Об этом Клопс.Ru сообщили в экстренных службах города, а также очевидец происшествия.



Несчастный случай произошёл в 17:00 на строительстве супермаркета в районе дома №284. 29-летний мужчина стоял на выдвижной лестнице и прикручивал облицовку к зданию. Неожиданна лестница съехала, и строитель упал.



"Он упал прямо на спину. У него разбит затылок. Мужчине было тяжело дышать", — рассказал очевидец.



Пострадавшего госпитализировали с переломом рёбер и ушибами грудной клетки и позвоночника. Пока он находится в больнице.